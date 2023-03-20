«حماية المستهلك»: ضبط 7300 عبوة دوائية و500 كيلو سكر بدون فواتير في المحافظات

شن جهاز حماية المستهلك بكل أفرعه في المحافظات المختلفة بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختلفة، إضافة إلى أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية ومجازر اللحوم والدواجن والصيدليات للتأكد من جودة المعروض للمستهلكين.

قالت مصادر مسئولة داخل الجهاز، إن الحملات استهدفت عددًا من الصيدليات في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مديريات الصحة والرقابة الإدارية للتأكد من الأدوية الموجودة داخل الصيدليات، لافتة إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 7300 عبوة دوائية غير مصرح بتداولها خارج المنظومة الحكومية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات استهدفت أيضًا عددًا من محال الجزارة المعروفة في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين، إذ أسفرت الحملات التي اشتركت فيها مديرتا الصحة والتموين عن ضبط 124 كيلو لحوم ومصنعاتها منتهية الصلاحية تم التحفظ عليهم بمعرفة رجال الصحة والتموين وحماية المستهلك.

ولفت إلى أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 500 كيلو سكر بدون فواتير وبيانات صلاحية داخل بعض المحال التجارية، لافتة إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.