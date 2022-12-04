«حماية المستهلك»: ضبط 70 طن أرز وتحرير 29 محضرا في 4 محافظات خلال 48 ساعة

شن جهاز حماية المستهلك حملاته المكثفة والرقابية على محافظات: «بورسعيد، والفيوم، وبني سويف، والمنيا»، على مدار الـ48 ساعة الماضية، للتأكد من توافر السلع وبيعها بالأسعار المعلن عنها، بحسب تصريحات مصادر مسؤولة داخل الجهاز لـ«المال».

ووفقا للمصادر فإن الجهاز تمكن من ضبط 70 طنًا مخزنة من محصول الأرز الشعير، بالإضافة إلى تحرير محاضر لبعض المنشآت الطبية لعدم عقود للتخلص الآمن من النفايات خلال الحملات التي شنها على العديد من المحافظات اليومين الماضيين.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه تم تحرير 29 محضرًا لبعض المخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى عدم توافر الشروط اللازمة في المخابز والتي تتعلق بالمنظومة التموينية.

وأشارت إلى أن الجهات الرقابية ووحدات الحكم المحلي بالاشتراك مع نواب المحافظين وسكرتير وعموم المحافظات تشارك جهاز حماية المستهلك في كافة حملاته التي يشنها على المحال التجارية وكل ما يتعلق بالمنظومة الغذائية في مصر.

وأكدت المصادر أنه جار استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضبط عملية البيع والشراء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء التي تتعلق بالأسعار، مؤكدة أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتطبيق قانون حماية المستهلك.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد في تصريحات سابقة، أن السلاسل التجارية ملتزمة بالأسعار المعلن عنها للسلع، لافتا إلى أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف قضية وضبطيات تخص سلعة الأرز من أول سبتمبر وحتى الآن فقط.

وأضاف أن أشباه التجار هم المسؤولون عن أي أزمة أو زيادات في أسعار السلع، لافتا إلى أن المضاربات ومحاولات تخزين السلع تؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أنه بفضل الجهود الحكومية التي أجريت مؤخرا فهناك 540 ألف نقطة بيع سلع غذائية في مصر.

وأوضح أن أسعار السيارات وسوق السيارات في الوقت الحالي بدأت تستقر، لافتًا إلى أن الشكاوى والمحاضر بدأت تقل حول العروض الوهمية في «الجمعة البيضاء».

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي زيادات في أسعار السلع عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588.