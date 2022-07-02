«حماية المستهلك»: ضبط 7 محلات لبيع المبيدات والمخصبات غير المرخصة في البحيرة

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في البحيرة، حملة مكبرة بمدينة بدر، شملت المرور على ١٧ محلًا لبيع المبيدات والمخصبات.

جدير بالذكر أن الحملات التي يشنها جهاز حماية المستهلك تأتي بتوجيهات من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

أسفرت الحملة عن ضبط ٧ محلات غير مرخصة، إذ تم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن العديد من الحملات حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة، ولتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات والسلع المعروضة لجمهور المستهلكين.

كما يشن الجهاز العديد من الحملات على الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومنعا للغش والاحتكار، تزامنا مع أزمة ارتفاع أسعار بعض السلع.