حماية المستهلك: ضبط 7 أطنان مكرونة وأرز فى حملات على الأسواق

ضبط جهاز حماية المستهلك 3 أطنان مكرونة، و 4 طن أرز أبيض مجهزة للبيع بأزيد من السعر الرسمي أو السعر المعلن وتم اتخاذ إجراءات بيع المضبوطات طبقا للأسعار المعلنة بعد موافقة أصحاب البضائع.

وأضافت المصادر- في تصريحات خاصة لـ«المال» – أنه تم ضبط 278 عبوة عصائر وألبان منتهية الصلاحية ، وتم إعدام الكمية المضبوطة حفاظا على صحة المواطنين من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.

أشارت المصادر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التجار وفقا لقانون حماية المستهلك، وجار إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لمراقبة التجار ومتابعة مدى التزامهم بالإعلان عن الأسعار.