«حماية المستهلك»: ضبط 7 أطنان سكر وأعلاف وأرز مجهولة المصدر في حملات بالمحافظات

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على الأسواق بالمحافظات لمتابعة جودة ومدى صلاحية السلع المعروضة للمستهلكين وعدم احتكار أي سلعه بهدف بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات من الأعلاف والأرز والسكر منتهية الصلاحية في عددا من المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة الأسواق منها التموين ومباحث التموين والصحة وهيئة الرقابة الإدارية.

أضافت المصادر أنه خلال الحملات تم ضبط 3 أطنان أعلاف بدون بيانات صلاحية لدى أحد التجار ويتم بيعهم للمواطنين على أسماء شركات كبيرة عاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى ضبط 2.5 طن أرز مجهول المصدر داخل إحدى المخازن بهدف طرحهم بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي في شهر رمضان.

وأشارت إلى أن الحملات استهدفت أيضا عددا من المحال التجارية الكبيرة والهايبر لمراقبة السلع المعروضة للمستهلكين، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 1.5 طن سكر بدون بيانات صلاحية تفيد مدى جودته قبل بيعه للمواطنين.

ونصح الجهاز المواطنين بالاتجاه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكن المواطن من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب فرع لجهاز حماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى.