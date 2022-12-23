«حماية المستهلك»: ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة وغلق مخبز سياحي في المنيا

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن فرع جهاز حماية المستهلك بالمنيا، شن حملات مكثفة لمتابعة موقف الأسواق، والإعلان عن أسعار السلع تحت قيادة اللواء السيد القاضي، محافظ المنيا.

يشار إلى أن المحافظ رافقه كل من الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد عثمان مدير مدرية الطب البيطري وطه الفلاح مدير فرع حماية المستهلك بالمنيا.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 6 أطنان لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدامي، إضافة إلى إغلاق مخبز سياحي غير مرخص.

وأشارت المصادر إلى أن المحافظ شدد على جميع التجار بضرورة تنفيذ قانون حماية المستهلك بوضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح أمام المواطنين، إضافة إلى الالتزام بالأسعار المعلن عنها من قبل الحكومة.