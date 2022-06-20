«حماية المستهلك»: ضبط 51 طن جبنة وشيكولاتة وإندومي مجهولة المصدر بالدقهلية

شن جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومتابعة السلع المعروضة للمواطنين، بمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية.

جدير بالذكر أن حماية المستهلك يشدد الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الحملة التي أشرف عليها أحمد عبد العزيز مشرف فرع الجهاز في الدقهلية، وإبراهيم العرابي عضو الجهاز، أسفرت عن تحرير ٢ محضر ضد مخازن مواد الغذائية، ومصادرة ٥١ طن مواد غذائية من أصناف مختلفة جبنة وملح وخل وشيكولاتة وإندومي وغيرها.

وتم التحفظ على المضبوطات لمخالفتها للقانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك، والقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ الخاص بمراقبة الأغذية والقانون ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بحظر السلع الغذائية مجهولة المصدر والقرار ١١٣ لسنة ١٩٩٤ .

وجار عرض المحاضر على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن الجهاز مرّ على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية، وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يطرح للمواطنين الشروط التى يجب اتباعها قبل شراء أي سلع، سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة بالأسواق.