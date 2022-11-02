«حماية المستهلك»: ضبط 50 طن سلع غذائية داخل مخزن في المنيا

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة المنيا، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الإعلان عن الأسعار وعدم حجب السلع لبيعها بأسعار مرتفعة عن معدلها الطبيعي.

وقالت مصادر مسؤولة بجهاز حماية المستهلك في تصريح خاص لـ«المال»، إن فرع الجهاز بالمنيا تمكن خلال الحملة من ضبط حوالي 50 طنا من السلع الغذائية داخل مخزن في إحدى مراكز المحافظة.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه تم التحفظ على السلع الموجودة داخل المخزن لمصادرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالك المخزن، بتهمة حجب السلع وإخفائها بهدف بيعها بأسعار مرتفعة.

وأشارت المصادر إلى أن الحملة استهدفت العديد من المخازن بالمحافظة للتأكد من عدم وجود أي سلع غذائية داخلها، وذلك برئاسة محافظ المنيا، طبقا لقرار الحكومة ووزير التموين.

وأكدت المصادر أن الجهاز يكثف حملاته على الأسواق لضبط المخالفين والأسعار، لافتة إلى أنه خلال الحملات المكثفة للجهاز تبين توافر السلع وعدم نقص أي سلعة بالأسواق والمحال التجارية.