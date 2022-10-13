«حماية المستهلك»: ضبط 5 أطنان أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية حملات مكبرة على مضارب الأرز في كافة مراكز المحافظة والبالغ عددها 27 مراكزا، لعدم التحفظ على محصول الأرز واحتكاره لبيعه بأسعار مرتفعه عن معدلها الطبيعية.

وقالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز لـ«المال»، إنه تم ضبط 5 أطنان أرز شعير بدون فواتير قبل بيعهم في السوق السوداء، مضيفه أنه تم تحرير المحاضر اللازمة اتجاه السيارة المحملة بتلك الكمية.

كما تم ضبط عددا من القضايا المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار في باقي المحافظات، خلال الحملات التي شنتها أفرع الجهاز بالأقاليم المختلفة، لافته إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المحلات الغير معلنه عن أسعار السلع عليها في مكان واضح للمستهلك.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك كثف مروره على المحال التجارية ومضارب الأرز والهايبر في مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة مدى التزامهم بالتسعيرة الجديدة التي أعلنتها الحكومة الفترة الماضية.

ويجري جهاز حماية المستهلك حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمنع أي تجاوزات تتم من التجار للمستهلكين في سعر الأرز.

وتستمر الحملات على مدار اليوم لمتابعة الأسواق وعدم وقوع أي تجاوز، وفي حالة تواجد أي تلاعب بالأسعار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التاجر أو السوبر ماركت لمن لم يلتزم بقرار الحكومة وتطبيق العقوبة التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الشأن.