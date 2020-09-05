حماية المستهلك: ضبط 4500 لتر ألبان و4 أطنان جبن غير صالحين للاستخدام الأدمي

في ضوء ضبط كميات كبيرة من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الأدمي وممتلئة بالحشرات أكثر من مرة

أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح فرع الجهاز بمحافظة المنيا بالاشتراك والتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية والطب البيطرى ومباحث التموين فى ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الجبن على مساحة 2 فدان باستخدام خامات مجهولة المصدر وتفتقر لأدنى مواصفات الجودة والاشتراطات الصحية مما يضر بصحة وسلامة المستهلكين.

وأضاف رئيس الجهاز في بيان أنه في ضوء ضبط كميات كبيرة من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الأدمي وممتلئة بالحشرات أكثر من مرة تتبعنا عمليات التجميع لرصد المصنع فور ورود معلومات للجهاز ورصده لبعض عينات من منتجات المصنع والتى تبين عدم صلاحيتها للاستخدام .

وتابع “تم التنسيق مع الجهات الرقابية بالمحافظة وإعداد حملة مشتركة توجهت الى مقر وكر المصنع فى مركز مطاى بمنطقة مطاى البلد بجوار كوبرى باغوص والذى سبق ضبطه وإصدار أوامر بالغلق الا ان المصنع المخالف لم يلتزم”

ووفق البيان، فاجئت الحملة جميع العاملين، وتم ضبط 4 أطنان من الأجبان المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الأدمى (بدون بيانات)، و3 أطنان من المواد الداخلة فى التصنيع ، و2 طن منتجات أجبان تامة الصنع وجاهزة للبيع والتداول، و4500 لتر ألبان غير صالحة للاستخدام الأدمى .

وتبين قيام المصنع باستخدام علامات تجارية وهمية لأـنواع الجبن المختلفة تحت اسماء ( مكة ، البركة ، موزاريلا ، دانتى ، سفن ستار ، ديالا ، واو ) وجميعها غير مسجل بادارة العلامات التجارية .

وتم التحفظ على المنتجات وسحب العينات اللازمة وإرسالها للفحص والتحليل بمعرفة الجهات المختصة وتحرير المحضر رقم 7585 لسنة 2020 جنح مركز مطاى بمحافظة المنيا وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

كما دعاكافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .