«حماية المستهلك» : ضبط 4 منشآت علاجية بها أدوية مجهولة المصدر في الإسكندرية

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الإسكندرية حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية وهيئة الدواء المصرية.

أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد أبو كيلة رئيس الفرع، عن ضبط مركز لعلاج الغضروف بمنطقة أبيس يقوم بمزاولة نشاطه فى استقبال المرضى وتقديم الخدمة العلاجية بدون ترخيص من الجهات المختصة بمعرفة أشخاص منتحلى صفة أخصائيين فى مجال العلاج الطبيعى.

كما تم ضبط كميات من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية، وتم التحفظ على المتهم والأدوات المستخدمة والأدوية المضبوطة وتسليمهم لقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة.

وأوضح اللواء محمد أبو كيلة، أنه تم ضبط مستشفى كائن بميدان الكيلو 21 طريق إسكندرية مطروح لحيازتها 28 صنفا من الأدوية منتهية الصلاحية و4 أصناف من الأدوية المخدرة بدون تصريح من الجهات المختصة.

وأضاف بأنه تم التحفظ على الأدوية المضبوطة وتسليمها لقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة، كما تم ضبط عيادة للتجميل فى شارع اسكندرية مطروح لحيازتها 14 صنف أدوية مهربة ومغشوشة ومجهولة المصدر.

وأشار رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية أنه تم ضبط مستشفى بمنطقة المندرة والصادر بشأنها قرار غلق لعدم اتباع اشتراطات الصحة والسلامة، وأكد أنه تم إغلاق المستشفى جزئياُ نظرا لتواجد بعض المرضى داخل العناية المركزة