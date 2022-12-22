«حماية المستهلك»: ضبط 4 أطنان لحوم و450 كيلو هياكل و640 كيلو دهون فاسدة بالمحافظات

أجرى جهاز حماية المستهلك، حملات مكثفة على المجازر الخاصة بالدواجن واللحوم والمحلات التي تبيع منتجاتها، من خلال التنسيق بين الأفرع التابعة للجهاز في جميع محافظات الجمهورية.

الحملات جاءت بالاشتراك مع كل من التموين والصحة وهيئة سلامة الغذاء، والحكم المحلي ومباحث شرطة التموين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة متابعة الأسواق.

قالت مصادر مسوؤلة في جهاز حماية المستهلك، إن الحملات استهدفت كافة المجازر ومحلات اللحوم والدواجن، والبقالة بالأسواق العامة والكبيرة في المحافظات، لافتة إلى أنه تم التنبيه على المحال بالإعلان عن الأسعار لعدم تحرير محاضر لهم.

أضافت المصادر لـ«المال»، أنه تم 4 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدامي داخل بعض محلات الجزارة في المحافظات، بالإضافة إلى ضبط 450 كيلو جرام هياكل دواجن تنبعث منها رائحة غير طبيعة أمام المواطنين.

وأشارت إلى أنه تم ضبط أيضا 640 كيلو جرام دهون غير مجمدة يظهر عليها تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط 1400 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية، لافتة إلى أنه تم أخذ عينات من الضبطيات لإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من عدم صلاحيتها للمواطنين.

وأكدت المصادر أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك، وجار عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة حتى في أيام العطلات الرسمية.