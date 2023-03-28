«حماية المستهلك»: ضبط 350 علبة أدوية وتحرير 216 محضر عدم حمل شهادات صحية بالمحافظات

أجرى جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية بمراقبة الأسواق منها الصحة والتموين والرقابة الإدارية والحكم المحلي حملات مكثفة على المحال التجارية والصيدليات والأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين للتأكد من الإعلان عن الأسعار والبيع بالسعر المعلن.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات استهدفت الصيدليات ومحال بيع اللحوم والدواجن الحية والجمدة في مختلف المحافظات للتأكد من جودة المعروض حفاظا على أرواح المواطنين، لافتة إلى أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد في الأسواق للتأكد من البيع بالسعر المعلن.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 102 كيلو لحوم ومجمدات غير صالحة وبها تغير في الخواص الطبيعية داخل إحدى محال الدواجن المخصصة لبيع الدواجن المجمدة، لافتة إلى أنه تم التحفظ على اللحوم بمعرفة رجال الصحة والطب البيطري لإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لفحصها.

وأشارت إلى أن الحملات استهدفت أيضا عددا من الصيدليات الصحية للتأكد من البيع بالسعر المعلن وعدم وجود أي أدوية غير مصرح بتداولها خارج منظومة الصحة داخل الصيدليات، لافتة إلى أنه تم ضبط 350 علبة أدوية متنوعة للبيع بأزيد من السعر الرسمي والمعلن من قبل الحكومة ووزارة الصحة.

وأكدت المصادر أن الحملات أسفرت أيضا عن تحرير 216 محضرا متنوعا ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين بالإضافة إلى عدم حمل شهادات طبية لعددا من العاملين في المنشآت الغذائية في المحافظات المختلفة.

يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

ويهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.