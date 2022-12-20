«حماية المستهلك»: ضبط 33 طنًا ردة وأرز مجهولة المصدر في المحافظات

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز في كافة المحافظات أجرت حملات تفتيشية على مضارب الأرز ومحلات بيع الأعلاف للتأكد من توافر الإعلان عن الأسعار وعدم احتكار محصول الأرز.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات التي شنتها أفرع الجهاز بالتعاون مع التموين وهيئة الرقابة الإدارية والحكم المحلي في المحافظات، أسفرت عن ضبط 18 طن ردة مجهولة المصدر وبدون فواتير شراء، بالإضافة إلى ضبط 15 طن أرز مجهول المصدر وبدون بيانات وفواتير شراء.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على مضبوطات الأرز الشعير في إحدى المضارب التابعة لمدريات التموين لحين صدور قرارا بشأنها، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للتجار المخالفين لقرار وقانون حماية المستهلك بمعرفة أعضاء الجهاز الذين يمتلكون الضبطية القضائية خلال الحملات.

أكدت المصادر، أن المهندس أيمن حسام الدين أصدر توجيهاته لجميع مديري أفرع الجهاز في المحافظات بالتواجد على مدار اليوم والساعة في الأسواق ومتابعة الإعلان عن أسعار السلع وعدم احتكارها وتطبيق قانون حماية المستهلك على المخالفين.