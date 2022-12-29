«حماية المستهلك» : ضبط 32 طن أرز ودقيق وسكر في حملات على الأسواق بالمحافظات

قالت مصادر مسوؤلة داخل جهاز حماية المستهلك، إن جهاز شن حملات مكبرة على الأسواق لمتابعة السلع المقدمة للمواطنين بالاشتراك مع مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء ومديريات الطب البيطري.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 17 طن أرز أبيض للبيع بأزيد من السعر المعلن، بالإضافة إلى 9 طن سكر بدون بيانات، وكذلك 6 طن دقيق بدون فواتير شراء وبدون بيانات.

وأشارت إلى أن الحملات استهدفت أيضا مجازر ومحلات الدواجن، إذ تم ضبط 870 كيلو دواجن بها تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط 1300 كيلو مصنعات لحوم وكبدة مجمدة بدون بيانات ويبدوا عليها التغير في الخواص الطبيعية.

وتابعت أنه تم ضبط أيضا 720 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، لافتة إلى أنه تم ضبط 730 كرتونة مقرمشات وحلويات أطفال منتهية الصلاحية.

وفي قطاع مراقبة الجهاز إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، أشارت المصادر إلى أنه نتيجة للحملات التي شنتها كافة أفرع الجهاز في المحافظات بالتعاون مع الجهات المختلفة، تم تحرير 418 محضر عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من السعر الرسمي.