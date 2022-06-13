«حماية المستهلك»: ضبط 300 عبوة أدوية منتهية الصلاحية داخل صيدليتين في البحيرة

شن جهاز حماية المستهلك فرع البحيرة، حملة مكبرة على الصيدليات بنطاق مركز ومدينة دمنهور ، أسفرت عن ضبط 300 عبوة أدوية منتهية الصلاحية مختلفة الشكل داخل صيدليتين وتم إعداد المحاضر اللازمه لعرضها على النيابة لاتخاذ اللازم.

جدير بالذكر أن الجهاز مرّ على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يطرح للمواطنين الشروط التى يجب اتباعها قبل شراء أي سلع، سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة بالأسواق.

كما خصص الجهاز الفترة الماضية رقم «واتساب» لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.