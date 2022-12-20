«حماية المستهلك»: ضبط 3.5 طن سكر مجهولة المصدر و850 كيلو لحوم فاسدة

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكبرة على محالات الأسماك والبقالة للتأكد من مدى صلاحية السلع المقدمة للمواطنين وعدم الغش التجاري، من خلال التعاون مع مدريات التموين والصحة.

أكدت مصادر بالجهاز في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات استهدفت الأسواق والمحال التجارية الخاصة ببيع اللحوم والأسماك للتأكد من صلاحية وجودة السلع، بالإضافة إلى توافر سلعة السكر بكميات كبيرة وبالأسعار المعلن عنها.

أضافت المصادر أن الحملات أسفرت عن ضبط 3.5 طن سكر مجهول المصدر وبدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط 850 كيلو لحوم مختلفة وغير صالح للاستهلاك الآدامي وبها تغير في خواصها الطبيعية، لافتة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وإرسال عينات منها لمعامل وزارة الصحة للتأكد من عدم صلاحيتها.

أشارت المصادر إلى أن الحملات مستمرة طوال أيام الأسبوع على كافة القطاعات الغذائية في المحافظات لعدم إعطاء التجار فرصة لاحتكار السلع أو بيع سلع فاسدة للمواطنين، لافتة إلى أن الحملات تستهدف المناطق الأكثر شهره بتوافر الأسواق فيها.