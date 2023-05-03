«حماية المستهلك»: ضبط 3 مخابز فى السويس تبيع الخبز التمويني بالسعر الحر

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في السويس حملات مكثفة على المخابز البلدية والحرة بعد ورود عدد من الشكاوى بشأن رغيف الخبز بالتعاون مع التموين والصحة وسلامة الغذاء بالمحافظة للتأكد من وزن الخبز المعلن من قبل وزارة التموين.

وقالت مصادر مسؤولة داخل الفرع الإقليمي في محافظة السويس، إن الحملات أسفرت عن المرور على جميع المخابز البلدية والتي تتسلم دقيقا مدعما من الدولة بالتعاون مع كل الجهات الرقابية بالمحافظة، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 3 مخابز لببيعها الخبز التمويني باعتباره حرا.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم ضبط أيضا عجز بحصة الدقيق التموينية قدرها 70 شيكارة دقيق، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأشارت إلى أن الحملات على الأسواق مستمرة على مدار اليوم والساعة وطوال أيام الأسبوع لمراقبة السلع المعروضة للمواطنين والتأكد من جودتها قبل بيعها للمواطنين كما أنها تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.