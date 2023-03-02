«حماية المستهلك»: ضبط 3 أطنان ألبان مجهولة المصدر في حملات على المصانع ومراكز التجميع بالمحافظات

شن جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات والبالغ عددهم حوالي 20 فرع حملات مكثفة على مراكز ومصانع الألبان والمحال التجارية ومحال الجزارة للتأكد من جودة السلع المقدمة للمستهلكين ومراقبة إعلان التجار عن الأسعار تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك في تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه خلال مرور أعضاء الجهاز على عددا من مصانع ومراكز تجميع الألبان تم ضبط 3 أطنان ألبان مجهولة المصدر داخل إحدى المصانع وتم التحفظ عليها بمعرفة رجال التموين والصحة المشاركين للجهاز في حملاته.

وأضافت المصادر أنه خلال المرور على عدد من السلاسل التجارية ومحال السلع الغذائية في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين تم ضبط 422 علبة عصير منتهية الصلاحية داخل إحدى المحال التجارية، بالإضافة إلى ضبط 375 كيلو جرام لحوم فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدامي.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة بتهمة السلوك الخادع، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة في كافة المحافظات لضبط الأسواق وعدم احتكار أي سلع غذائية والتأكد من جودة المعروض للمواطنين.

ونصح الجهاز المواطنين بالاتجاه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكن المواطن من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب فرع لجهاز حماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى.