«حماية المستهلك»: ضبط 3 أطنان أرز شعير لدى أحد التجار بهدف الاحتكار

كثف جهاز حماية المستهلك في كافة محافظات الجمهورية، حملاته الرقابية على مضارب الأرز من خلال التنسيق مع الأفرع التابعة له في المحافظات، وبالتعاون مع مديريات التموين والجهات الرقابية المعنية.

قالت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك، إن كافة الأفرع على مستوى المحافظات قامت بشن حملات مختلفة على المضارب والتجار المعنين بتجارة الأرز للتأكد من تسليم الكميات المطلوبة للتجار وبيع الأرز بالسعر المعلن.

أضاف المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 3 أطنان من محصول الأرز الشعير لدى إحدى التجار بهدف احتكار المحصول لبيعه بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

أشارت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار الساعة واليوم لمتابعة الإعلان عن الأسعار في مكان واضح وصريح للمستهلك.

ولفتت إلى الجهاز يستقبل كافة شكاوى المواطنين على مدار الساعة عن طريق الخطوط التابعة والمخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين.