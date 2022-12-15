«حماية المستهلك»: ضبط 285 طن من الأرز الشعير في محافظات مختلفة

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز شن حملات مكثفة على مضارب الأرز لمنع احتكار المحصول بهدف بيعها بأسعار أعلى من معدله الطبيعي، لافتة إلى الحملات استهدفت كافة محافظات الجمهورية.

أضافت المصادر لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط حوالي 285 طن من محصول الأرز الشعير في محافظات مختلفة بحوزة عددا من التجار بهدف الاحتكار، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها.

وأشارت المصادر إلى أن الحملات تأتي بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية مثل التموين والصحة والرقابة الإدارية وهيئة سلامة الغذاء والحكم المحلي، لافتة إلى أنها تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء لمنع احتكار السلع والبيع بأسعار أزيد من معدلها الطبيعي.

ويناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.

ويواصل جهاز حماية المستهلك بث رسائل توعوية للمواطنين عبر المحمول حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد أي مخالفات، كما تضمنت الرسائل، التأكيد على المواطن بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه في حال وجود أي عيب أو مخالفة تتعلق بعملية الشراء.

كما حرص الجهاز على إرسال رقم الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة واتس آب برقم 01577779999.