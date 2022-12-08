«حماية المستهلك»: ضبط 260 طن أرز شعير في المحافظات

شنت الأفرع الإقليمية لجهاز حماية المستهلك ، حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية ومضارب الأرز، والسوبر ماركت بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة لضبط السلع المنتهية الصلاحية ومراقبة أسعارها.

قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن كافة الأفرع تواجدت في الأسواق بالاشتراك مع الحكم المحلي والرقابة الإدارية والتموين ومباحث التموين، لافته إلى أنه خلال الحملات تمكنت أفرع الجهاز من ضبط 260 طن أرز شعير في مختلف المحافظات.

وأضافت المصادر، أنه تم ضبط 740 كيلو أجبان بيضاء يظهر عليها التلف وتغير في لونها الطبيعي، بالإضافة إلى ضبط 2600 علبة سجائر مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين والتي من شأنها تؤثر على الصحة العامة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهاز وتحرير المحاضر اللازمة اتجاه المخالفين وجار عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

أكدت المصادر أن الحملات تأتي حفاظا على المواطنين ومراقبة عملية بيع السلع وعدم تداولها بطرق غير شرعية بهدف احتكارها وبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، لافتة إلى أن الجهاز يتواجد على مدار الساعة واليوم حتى في العطلات الرسمية لمنع أي محاولات لاحتكار السلع.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد في تصريحات سابقة، أن السلاسل التجارية ملتزمة بالأسعار المعلن عنها للسلع، لافتا إلى أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف قضية وضبطيات تخص سلعة الأرز من أول سبتمبر وحتى الآن فقط.

وأضاف أن أشباه التجار هم المسؤولون عن أي أزمة أو زيادات في أسعار السلع، لافتا إلى أن المضاربات ومحاولات تخزين السلع تؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أنه بفضل الجهود الحكومية التي أجريت مؤخرا فهناك 540 ألف نقطة بيع سلع غذائية في مصر، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي زيادات في أسعار السلع عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588.