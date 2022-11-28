«حماية المستهلك»: ضبط 250 طن أرز شعير خلال حملات تفتيشية في الشرقية

يشن جهاز حماية المستهلك بجميع أفرعه والبالغ عددها 18 فرعا، بالإضافة إلى إدارة مراقبة الأسواق بالقاهرة والجيزة حملاته اليومية وعلى مدار الساعة، لمنع تداول الأرز الأبيض والشعير من محافظة لأخرى.

ونسق الجهاز مع كافة الجهات الرقابية المتواجدة في كل محافظة والمنوط بها المراقبة على السلع الغذائية، بما فيها محصول الأرز الشعير والأبيض باعتبارة سلعة استراتيجية.

وقالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك لـ«المال»، إن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الشرقية تمكن من ضبط 250 طن أرز شعير في أحد المخازن بالمراكز التابعة للمحافظة.

وأضافت المصادر، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة بمعرفة الجهاز والجهات الرقابية المتواجدة في الحملة، لحين تخزينها في إحدى الشون الحكومية لحين صدور قرار من الجهات المختصة بها.

وأشارت المصادر إلى أن المحافظات بالكامل تشن حملات يومية حتى الإجازة الرسمية لضبط الأسواق ومنع احتكار أي سلعة غذائية بهدف بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، لافتة إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه المخالفين وغرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات ضدهم وفقا لقانون حماية المستهلك.

وأكدت المصادر، أن الهدف من تكثيف وشن الحملات هو ضبط منظومة الأرز الأبيض والشعير والالتزام بالإبلاغ والإفصاح عن الكميات المتواجدة لدى التجار ومنع الاستخدام الشخصي لمحصول الأرز.

وبدأ جهاز حماية المستهلك، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، بعد انتهاء الـ3 أيام المهلة التي أعلنت عنها الحكومة، وفقا لتصريحات مصادر مسئولة في الجهاز.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية، نشرت في وقت سابق، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى.

كما نشرت الجريدة قرار مجلس الوزراء باستثناء تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، والأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك شكل غرفة عمليات مكبرة تحت إشراف المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، لمتابعة عملية بيع الأرز الأبيض، إضافة إلى منع تداوله من مكان لآخر بعد نشر الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء باعتبار الأرز من المنتجات الاستراتيجة.

وتقوم غرفة العمليات بالتنسيق بين المحافظات المجاورة للأخرى التي لا يتواجد بها أفرع لجهاز حماية المستهلك، بهدف التنسيق لمتابعة الأسعار وتوافر السلع بما فيها الأرز.

ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع من خلال الخط الساخن أو الصفحة الرسمية للجهاز، للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لتوفير احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم.