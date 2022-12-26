«حماية المستهلك»: ضبط 2350 علبة سجائر مهربة وتحرير 131 محضرا لعدم إعلان الأسعار

حرر جهاز حماية المستهلك بجميع أفرعه في المحافظات 131 محضرا خلال الحملات المكثفة التي أجراها على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة لمتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأزيد من السعر المعلن، وفقا لتصريحات مصادر مسؤولة داخل الجهاز لـ«المال».

وقالت المصادر إن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط حوالي 235 قروصة سجائر مهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بإجمالي 2350 علبة سجائر، لافتة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات استهدفت الأسواق العامة من خلال المرور المفاجئ على التجار والسوبر ماركت، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع التموين وهيئة سلامة الغذاء والصحة والطب البيطري والرقابة الإدارية خلال الحملات.

وأشارت إلى أن الهدف من الحملات عدم احتكار السلع وحجبها عن التداول، بهدف بيعها بأسعار أزيد من سعرها الرسمي، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جدير بالذكر أن الحملات تستمر على مدار الساعة واليوم حرصا من الجهاز على التزام التجار بقرارات الحكومة الأخيرة حول أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى التفتيش المستمر على التجار لعدم احتكار أي سلعة لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.