«حماية المستهلك»: ضبط 22 طن مواد غذائية وتحرير 35 محضرا للمخالفين

شن جهاز حماية المستهلك، عددا من الحملات في مختلف محافظات الجمهورية الساعات القليلة الماضية، استهدفت مخازن احتكار السلع وحجبها عن المواطنين لبيعها بأسعار مرتفعة عن سعرها الطبيعي.

الحملات التي أشرفت عليها إدارة الرقابة على الأسواق تمكنت من ضبط عدد من السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين، فضلا عن التأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير 35 محضرًا، وضبط ما يقرب من 22 طن مواد غذائية متنوعة، إذ قام أعضاء الحملة الرقابية من لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير محاضر للمخالفات التي تم رصدها وتنوعت بين:

حجب السلع الاستراتيجية والاساسية عن التداول.

عدم وجود تراخيص.

سلع مجهولة المصدر.

سلع منتهية الصلاحية.

عدم الإعلان عن الأسعار.

وتأتى هذه الحملات بتوجيه من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، إذ يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسة من شأنها حجب السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار.

جدير بالذكر أن الجهاز مرّ على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يطرح للمواطنين الشروط التى يجب اتباعها قبل شراء أي سلع، سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة بالأسواق.

كما خصص الجهاز الفترة الماضية رقم «واتساب» لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.