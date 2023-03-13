«حماية المستهلك»: ضبط 210 عبوة دوائية فاسدة و112 علبة حلاوة مجهولة المصدر بالأسواق

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز في المحافظات المشتركة بالتعاون مع رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز بالإضافة إلى التموين والصحة والطب البيطري والحكم المحلي شنوا حملات مكثفة على كافة المحافظات على مدار الساعات القليلة الماضية.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والأدوية والحلاوة وبعض السلع الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، لافتة إلى أنه تم ضبط 46 كيلو لحوم للذبح خارج المجازر، بالإضافة إلى ضبط 53 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط أيضا 12 عبوة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى ضبط 145 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط 112 علبة حلاوة طحينة مجهولة المصدر، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

أكدت أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة تنفيذا لتوجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك الذي وجه بضرورة تواجد أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية في الأسواق المتواجدة في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين لعدم احتكار أي سلعة أو عرض سلع فاسدة للمواطنين حفاظا على أرواحهم.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.