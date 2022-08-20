«حماية المستهلك»: ضبط 2000 علبة سجائر محلية ومستوردة مخالفة في السويس

أكد مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز شن العديد من الحملات الرقابية على المحلات والأسواق في محافظة السويس، وذلك لضبط الأسعار وعدم التلاعب في السلع.

ويشن جهاز حماية المستهلك حملات مكبرة على كافة المنشآت لمواجهة كل ما يؤرق المواطن وفقًا لإيمان الدولة بأحقيته فى الحصول على الغذاء والدواء بأعلى جودة وسعيا للانضباط في السوق.

وأضاف المصدر لـ«المال» أن الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة السويس، ضبط حوالي 2000 علبة سجائر محلية ومستوردة بأسعار مرتفعة عن سعرها الطبيعي، مضيفا أنه تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانوينة ضدهم.

وأشار المصدر إلى أنه تم المرور على جميع المطاعم والمحلات التي تقدم وجبات غذائية للمواطنين للتأكد من وجود الشهادات الصحية المتعلقة بالعاملين داخل المطاعم، والتنبيه المستمر على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترزاية داخل المطاعم، وعدم التلاعب بالأسعار.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.