«حماية المستهلك»: ضبط 2000 عبوة غذائية فاسدة وتحرير 47 محضرا بالمحافظات

شن جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية حملات مكبرة على المناطق الأكثر كثافة سكانية لمتابعة الإعلان عن الأسعار ومراقبة جودة السلع المعروضة للمواطنين.

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يعمل على رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته، بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، وأيضا لتحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

وقالت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات التي شنها الجهاز على عدد من المحال التجارية والسوبر ماركت والأسواق أسفرت عن ضبط حوالي 2000 عبوة غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضافت المصادر – في تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الجهاز كثف من حملاته على المجازر الخاصة بالدواجن واللحوم إذ تم ضبط 132 كيلو لحوم للذبح خارج المجازر بحوزة عدد من محال الجزارة.

وأشارت إلى أنه تم تحرير 47 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين في عدد من المحافظات، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.

ونصح الجهاز المواطنين بالاتجاه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكن المواطن من حل الشكوى وديا، يرجى التوجه إلى أقرب فرع لجهاز حماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى.