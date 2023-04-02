«حماية المستهلك»: ضبط 200 علبة سجائر مهربة

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة والمعنية بمراقبة الأسواق للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى متابعة مدى صلاحية وجودة المنتج المعروض للمستهلكين.

أكدت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، أن الحملات جاءت بالاشتراك مع عدد من الجهات الرقابية مثل سلامة الغذاء والصحة والتموين والطب البيطري والحكم المحلي كلا في منطقته، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 200 علبة سجائر مهربة لدى عددا من التجار، بالإضافة إلى ضبط 14 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 50 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي علامات تدل على صنعها ومعروضة داخل الأسواق، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في المخالفات.

وأشارت إلى أنه بمرور الحملات على عدد من التجار للتأكد من إعلان التجار عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المواطنين تم تحرير 47 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة للتأكد من التزام التجار بقرارات رئيس الوزراء ووزير التموين.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.