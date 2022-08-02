«حماية المستهلك»: ضبط 2 طن دقيق فاخر مجهولة المصدر في حملة مكبرة بالعاشر من رمضان

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الشرقية، حملة مكبرة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، والمحافظة، ومباحث التموين على منطقة العاشر من رمضان، شملت التفتيش على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن وكافة الأنشطة التجارية.

جدير بالذكر أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمراقبة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.

وأكد مصدر بالفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الشرقية، لـ«المال»، أن الهدف من الحملة هو التأكد من إلتزام أصحاب المحلات والأسوق والصيدليات بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأضاف المصدر، أنه تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع تعبئه وتغليف مواد غذائية ومحاصيل جافه لوجود سلع مجهوله المصدر، لافتا إلى أنه تم التحفظ على 40 شيكارة دقيق فاخر وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو، بإجمالي 2 طن دقيق فاخر على ذمة المحضر.

وأشار إلى أنه تم تحرير 2 محضر لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، لافتا إلى أنه تم تحرير 2 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.