«حماية المستهلك»: ضبط 190 طن أرزشعير لدى محتكرين و36 طن زيت مجهول المصدر

كثف جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وكافة الأماكن الغذائية بمختلف أنواعها في القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية على مدار يومي السبت والأحد.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجهاز شن حوالي 137 حملة في كافة محافظات الجمهورية على مدار يومين متتاليين، لافتة إلى أنه تم تحرير العديد من القضايا والمحاضر المختلفة والتحفظ على كميات من اللحوم والسلع الغذائية.

وأسفرت الحملات التي شنها كافة أفرع الجهاز عن ضبط 190 طن أرز شعير مخزونة لدى محتكرين، و300 كرتونة زيت مجهول المصدر بواقع 3600 زجاجة بحوالي 36 طن زيت، وفقا للمصادر.

وأشارت إلى أنه تم ضبط حوالي 500 صفيحة سمن، زنت 1.5 كيلو جرام مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 150 قروصة سجائر مجهولة المصدر وبدون بندرول وزارة المالية، بواقع 1500 علبة سجائر.

وأكدت المصادر أنه تم ضبط كمية من اللحوم تقدر بحوالي 1600 كيلو جرام مذبوحة خارج المجازر الحكومية، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وجار عرضهم على الجهات المختصة بالتحقيق.

وأشارت إلى أن الجهات الرقابية ووحدات الحكم المحلي بالاشتراك مع نواب المحافظين وسكرتير وعموم المحافظات تشارك جهاز حماية المستهلك في كافة حملاته التي يشنها على المحال التجارية وكل ما يتعلق بالمنظومة الغذائية في مصر.

وأكدت المصادر أنه جار استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضبط عملية البيع والشراء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء التي تتعلق بالأسعار، مؤكدة أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتطبيق قانون حماية المستهلك.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد في تصريحات سابقة، أن السلاسل التجارية ملتزمة بالأسعار المعلن عنها للسلع، لافتا إلى أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف قضية وضبطيات تخص سلعة الأرز من أول سبتمبر وحتى الآن فقط.

وأضاف أن أشباه التجار هم المسؤولون عن أي أزمة أو زيادات في أسعار السلع، لافتا إلى أن المضاربات ومحاولات تخزين السلع تؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أنه بفضل الجهود الحكومية التي أجريت مؤخرا فهناك 540 ألف نقطة بيع سلع غذائية في مصر.

وأوضح أن أسعار السيارات وسوق السيارات في الوقت الحالي بدأت تستقر، لافتًا إلى أن الشكاوى والمحاضر بدأت تقل حول العروض الوهمية في «الجمعة البيضاء».

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي زيادات في أسعار السلع عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588.