«حماية المستهلك»: ضبط 180 طن أرز شعير محجوب عن التداول خلال حملات للجهاز بالمحافظات

أكدت مصارد مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن جميع أفرع الجهاز شنت حملات مكثفة على مضارب الأرز لمتابعة عملية تداوله وبيعه بالأسعار المعلن عنها.

يشار إلى أن الحملات تأتي في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق ومصالح المستهلكين، فضلا عن مكافحة جميع الممارسات الضارة بالأسواق ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 180 طن أرز شعير محجوب عن التداول، لافتة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات في أحد المضارب التابعة لوزارة التموين لحين صدور قرار بشأنها.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز قام بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الحملات، لافتة إلى أن أبرز الجهات هي الرقابة الإدارية والتموين ومباحث التموين، بالإضافة إلى عدد من مديريات الصحة على مستوى المحافظات.

وتابعت المصادر، أن رئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين، يراقب عملية بيع السلع الغذائية وتوافرها من خلال غرفة عمليات مشكلة وتعمل على مدار اليوم لاستقبال شكاوى المواطنين، لافتة إلى أنه يقوم بالاتصال العشوائي ببعض المواطنين الذين تقدموا بشكوى للجهاز للتأكد من حلها.

وأكدت أن الجهاز لن يدخر جهدا في حل أزمة المواطنين والشكاوى الواردة منهم، لافتة إلى أن غرامة احتكار السلع تصل عقوبتها إلى 2 مليون جنيه ويطبقها الجهاز على المخالف.