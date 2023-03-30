«حماية المستهلك»: ضبط 160 علبة سجائر مهربة في السويس.. وتحرير 32 محضرا

شن جهاز حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية حملات مكثفة على المحال التجارية والسوبر ماركت والأسواق العامة والمجازر في المناطق الأكثر كثافة سكانية لمتابعة الإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأزيد من السعر المعلن.

يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

وقالت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات استهدفت الصيدليات ومحال بيع اللحوم والدواجن الحية والجمدة في مختلف المحافظات للتأكد من جودة المعروض حفاظا على أرواح المواطنين، لافتة إلى أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد في الأسواق للتأكد من البيع بالسعر المعلن.

وأضافت المصادر – في تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الحملات أسفرت عن ضبط 160 علبة سجائر مهربة داخل عدد من المحال التجارية والسوبر ماركت والأسواق العامة في محافظة السويس، إذ تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك.

وأشارت إلى أنه بالمرور على المحال التجارية والسوبر ماركت والأسواق العامة في المحافظات المختلفة للتأكد من إعلان التجار عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر للمواطنين تم تحرير 32 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات طبية.

ويهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.