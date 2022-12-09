حماية المستهلك: ضبط 155 طن أرز شعير بالشرقية والدقهلية بدون تصريحات من التموين

يكثف جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات حملاته الرقابية على مضارب الأرز، ومخازن السكر، لمراقبة عملية البيع بالأسعار المعلن عنها.

وقالت مصادر مسئولة في الجهاز: إن الحملات التي شنها الجهاز أسفرت عن ضبط 155 طن أرز شعير في محافظتي الشرقية والدقهلية، لافتة إلى أنه خلال عملية الضبط لم يتبين وجود أي تصريحات من مديرية التموين بالكميات المتنقلة بين المحافظات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 2 طن سكر بودرة منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدامي، بالإضافة إلى ضبط 3 طن سكر ناقص الوزن ومدون عليه بيانات غير حقيقة لتضليل المستهلكين.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين والتحفظ على المضبوطات في مضرب أرز لحين صدور قرار من النيابة بالتصرف فيه.

وأكدت أن الجهاز متواجد على مدار اليوم في الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة بيع السلع والأسعار وعدم احتكار أي سلعة وإحداث أزمة في الأسعار والأسواق.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد في تصريحات سابقة، أن السلاسل التجارية ملتزمة بالأسعار المعلن عنها للسلع، لافتا إلى أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف قضية وضبطيات تخص سلعة الأرز من أول سبتمبر وحتى الآن فقط.

وأضاف أن أشباه التجار هم المسئولون عن أي أزمة أو زيادات في أسعار السلع، لافتا إلى أن المضاربات ومحاولات تخزين السلع تؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أنه بفضل الجهود الحكومية التي أجريت مؤخرا فهناك 540 ألف نقطة بيع سلع غذائية في مصر، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي زيادات في أسعار السلع عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588.