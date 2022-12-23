«حماية المستهلك»: ضبط 15 طن أرز و 4 أطنان زيت و 2464 علبة أدوية في حملات بالمحافظات

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على المحال التجارية والصيدليات ومضارب الأرز الأبيض والشعير،لمتابعة مدى توافر السلع وجودتها والإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى التزام التجار بقرارات الحكومة الأخيرة، بحسب تصريحات مصادر مسئولة داخل الجهاز لـ«المال».

قالت المصادر إن الحملات أسفرت عن ضبط 4 أطنان زيت طعام مجهول المصدر، و 3 أطنان أرز أبيض بدون فواتير مجهول المصدر، و 12 طن أرز شعير.

وأضافت المصادر – في تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الحملات استهدفت أيضا الصيدليات في عدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط 782 علبة أدوية مختلفة الأنواع مستوردة وغير مصرح بها من هيئة الدواء.

وأشارت إلى أنه تم ضبط أيضا 1682 علبة أدوية منتهية الصلاحية بعدد من الصيدليات منها أدوية غير مصرح بتداولها خارج منظومة وزارة الصحة.

وأكدت المصادر أن الحملات مستمرة على مدار الساعة واليوم لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع والتزام التجار بقرارات حماية المستهلك الأخيرة المتعلقة بالأسعار.