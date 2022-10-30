«حماية المستهلك»: ضبط 12000 لتر زيت مجهول المصدر في مصنع بالدقهلية

شن جهاز حماية المستهلك اليوم الأحد، حملة مكبرة وموسعة استهدفت مصنعا لإعادة وتدوير زيوت محركات السيارات بنطاق محافظة الدقهلية.

تمكنت الحملة من ضبط قرابة 12000 لتر زيت مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات، بالإضافة إلى ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائي.

الحملة تأتي استمرارًا لجهود الدولة فى ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بسلامة وأمن المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للجهاز عن وجود مصنع أسفل كوبري يقع بنطاق مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، يقوم بتعبئة زيت محركات ديزل وبنزين «مُعاد تدويرة» مجهولة المصدر داخل مصنع غير مُرخص من زيوت أخرى خام مجهولة المصدر ومزاولة النشاط بشكل دائم.

وعلى الفور وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين بالمحافظة، قامت حملة مُكبرة وموسعة باستهداف المصنع المذكور، إذ تم ضبط قرابة 12000 لتر زيت مُعاد تدويره لبيعه فى الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة وغير مدون عليها أى بيانات وغير معلومة.

وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد أنه جار استخراجها ولا يوجد ترخيص للنشاط.

وتنوعت المضبوطات محل الواقعة بين الآتى:

«2240 لتر زيت محركات/ 1500 لتر زيت محركات ديزل/ 1523 لتر زيت «باور جى»/ 2800 لتر زيت محركات ديزل باور جى».

وتم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى تمهيدا لبيع المنتجات فى الأسواق وهى:

«20000 جركن فارغ سعة الجركن 4 لتر / 5000 كرتونة فارغة / 5000 عبوة فارغة سعة 1 لتر/ 3 تانك زيت محركات خام سعة التانك 500 لتر / 9 برميل زيت خام سعة البرميل 250 لتر/ 1 ماكينة برشام/ 10 شكاير كل شيكارة بها 1000 غطاء/ 8 شيكارة بولمر زنة الشيكارة 25 كيلو جرام/ 5000 ملصق استيكر مدون عليها باور جي»، وجميع المضبوطات مدون عليها تاريخ إنتاج 2022 صلاحية 5 سنوات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات لمُخالفة قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 / قانون 150 لسنة 2019 لإدارة منشأة بدون ترخيص/ قانون 24 لسنة 1977 لعدم وجود سجل صناعى/ قانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس التجاري/ قرار السيد وزير التموين رقم 45 لسنة 2022 لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14360 لسنة 2022 جنح طلخا، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة لإتخاذ ما يلزم قانونا.

ويهيب رئيس جهاز حماية المستهلك، بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد رئيس الجهاز أنه لن يدخر جهدا فى إتخاذ أى إجراءات قانونية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ويتصدى بقوة للمُخالفين وضبط المخالفات قبل ترويج السلع للأسواق الضارة بصحة وسلامة المستهلكين.