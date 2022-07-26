«حماية المستهلك»: ضبط 100 كيلو لحوم فاسدة في مطعم شهير بالشرقية

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود وجميع الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة، لضبط الأسعار والتأكد من مدى السلع والمنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمراقبة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.

وحررت الحملة محضر رقم 8831 لعام 2022 جنح قسم شرطة ثاني الزقازيق، ضد مسؤول أحد المطاعم الكبرى بمدينة الزقازيق، لاستخدامه “لحم مفروم” غير مدونة عليه أي بيانات وغير مقبول أو مستساغ الرائحة والشكل.

كما تمكنت من التحفظ على كمية قدرها 100 كيلو جرام لحم مفروم، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.