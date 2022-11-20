«حماية المستهلك»: ضبط 100 طن أرز بالدقهلية في أول أيام تطبيق قرار الوزراء

بدأ جهاز حماية المستهلك في تنفيذ قرار مجلس الوزراء باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، بعد انتهاء الـ3 أيام مهلة التي أعلنت عنها الحكومة، وفقا لتصريحات مصادر مسئولة في الجهاز.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية، نشرت الخميس الماضي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى.

كما نشرت الجريدة قرار مجلس الوزراء باستثناء تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، والأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

وقالت المصادر لـ«المال»، إن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الدقهلية تمكن من ضبط أول كميات من محصول الأرز الشعير والأبيض في أول يوم لتطبيق قرار الوزراء والحكومة باعتبار محصول الأرز من السلع الاستراتجية.

وأضافت المصادر أنه تم ضبط نحو 75 طنا من الأرز الشعير، بالإضافة إلى ضبط 25 طن أرز أبيض داخل أحد المخازن في الدقهلية بهدف احتكار السلع.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات لعدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بإلزام حائزي سعلة الأرز الشعير الخاص بالإفصاح عن الكميات الموجودة لديهم لدى مدريات التموين المختصة.

وأكدت أنه تم تحرير المحاضر اللازمة اتجاه المخالفين.. وجار عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، طبقا لقرار مجلس الوزراء والمتعلق بمحصول الأرز الشعير والأبيض.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك شكل غرفة عمليات مكبرة تحت إشراف المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، لمتابعة عملية بيع الأرز الأبيض، إضافة إلى منع تداوله من مكان لآخر بعد نشر الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء باعتبار الأرز من المنتجات الاستراتيجة.

وتقوم غرفة العمليات بالتنسيق بين المحافظات المجاورة للأخرى التي لا يتواجد بها أفرع لجهاز حماية المستهلك، بهدف التنسيق لمتابعة الأسعار وتوافر السلع بما فيها الأرز.

ويكثف الجهاز من حملاته الرقابية على مدار اليوم بعد مد فترة العمل تنفيذا لقرار رئيس الجهاز لإحكام السيطرة ومنع التجار من احتكار أي سلعة لبيعها بأسعار مرتفعة.

ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع من خلال الخط الساخن أو الصفحة الرسمية للجهاز، للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لتوفير احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم.