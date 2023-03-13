«حماية المستهلك»: ضبط وإعدام 280 كيلو دواجن ولحوم فاسدة في الأقصر

أجرى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الأقصر، حملة موسعة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحالّ التجارية للتأكد من جودة السلع المقدَّمة للمستهلكين.

يشار إلى أن الحملة جاءت بالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الأقصر، وفي إطار جهود الدولة وحرصها على سلامة المواطنين من خلال مراقبة وضبط الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط 280 كيلو دجاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، جرى إعدام 30 كيلو منها، بالإضافة إلى تحرير محاضر جنح بقسم شرطة الأقصر بضبط 250 كيلو مجهولة المصدر لإحالتها للجهة المختصة.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.