«حماية المستهلك»: ضبط وإعدام 26 طن أعلاف و«كابوريا» مجهولة المصدر في المحافظات

أجرى جهاز حماية المستهلك بكافة أفرع الجهاز في المحافظات المختلفة حملات رقابية على المحال المخصصة للأسماك والأعلاف في مختلف المناطق تحديدا المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين بالتعاون والاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري وسلامة الغذاء.

أكدت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، أن الحملات أسفرت عن ضبط 2 طن أسماك من نوع «الكابوريا» غير صالحة وتم إعدامهم بمعرفة مفتش الأغذية التابع للجهات المعاونة للجهاز في الحملات بالإضافة إلى تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال الحملات تم ضبط أيضا 24 طن أعلاف متنوعة مجهولة المصدر داخل إحدى المخازن مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي علامات تدل على مصدرها، لافتة إلى أنه تم ضبط أيضا 1 ماعز تم عرضها للبيع وذبحها خارج المجازر الحكومية ولا يوجد عليها أي أختام تابعة للمجازر.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في تلك المخالفات، لافتة إلى أن الهدف من الحملات هو منع استغلال المواطنين وعدم بيع أي سلع ومنتجات مجهولة المصدر تضر بالمواطنين.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.