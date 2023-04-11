«حماية المستهلك»: ضبط مخبزان ينتجان خبزا ناقص الوزن في كفر الشيخ

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة على المخابز البلدية المتواجدة في المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين للتأكد من إنتاج الخبز بالأوزان الحكومية المقررة لها طبقا لتوجيهات وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز.

أكدت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، أن الحملات استهدفت كافة المخابز الحكومية في أوقات مبكرة من الصباح للتأكد من أزون الخبز المنتجة بالتعاون مع الجهات الرقابية وأعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية، لافتة إلى أنه تم المرور على المخابز من خلال حماية المستهلك والتموين مترجلين حتى يتمكنوا من الوصول إلى المخابز والتفتيش المفاجئ عليها.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط مخبزان حكوميان ينتجان الخبز بأقل من الوزن المعلن من قبل التموين، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض أصحاب المخابز على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأشارت إلى أن الجهاز يكثف من تواجده داخل الأسواق للتفتيش على المحال التجارية في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين تزامنا مع قدم عيد الفطر المبارك، نظرا لأن الأسواق تشهد في تلك الأيام من كل عام زحاما شديدا لشراء السلع الغذائية التي تكفيهم لأطول فترة ممكنة، لافتة إلى أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين على مدار اليوم والساعة للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن من خلال التواصل مع التجار.