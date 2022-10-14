«حماية المستهلك»: ضبط كيان وهمي يدعى امتلاكه لأحد كُبرى مواقع التسوق الإلكتروني

شن جهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة موسعة استهدفت مخزن غير مرخص بأحد مناطق القاهرة الكبرى يحمل علامة تجارية لشركة بيع الكترونى مُضللا بذلك جمهور المستهلكين فى التعامل معه على وضع مُخالف للحقيقة.

وقال الجهاز في بيان له إن التحريات والمعلومات التي وردت للجهاز أسفرت عن وجود كيان يحمل اسم وصفة الشركة الأصلية مالكة موقع التسوق الإلكتروني وله صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «FACEBOOK»، مقلدًا بذلك اسم ونشاط الشركة الأصلية.

وعلى الفور قامت حملة من أعضاء الجهاز من خلال «إدارة الرقابة على الأسواق» من حاملى صفة «الضبطية القضائية» والتوجه للمخزن.

وبتفتيشه وجد به كمية كبيرة من أدوات التغليف والطباعة وفواتير وأختام الشركة الأصلية مالكة الموقع لتضليل المستهلكين والمنتجات التى يقوم ببيعها.

وعُثر على كميات كبيرة من أجهزة كهربائية منزلية مجهولة المصدر وتنوعت بين «أجهزة هاند ميكر – أجهزة كيتشن ماشين – مكواه ملابس – أجهزة خلاطات – أجهزة مكانس – عجان – مضرب كهربائي – أفران كهربائية – أجهزة منزلية أخرى».

كما تم ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة فى انتحال اسم الشركة وجميعهم يحملون اسم وشعار الموقع وهي: «دفتر فواتير – ختم أكلاشيه – أدوات التغليف والدعاية».

وبمراجعة الشركة الأصلية والتى نفت أى صلة لها بهذا الكيان قام أعضاء الحملة بالتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإثبات المخالفات التى وجهت لصاحب المنشأة طبقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 / قانون حماية العلامات التجارية 82 لسنة 2002 / قانون قمع الغش والتدليس 281 لسنة 1994 وهى «الغش وتضليل المستهلكين – استخدام واستعمال علامة تجارية مملوكةللشركة – سلع مجهولة المصدر – سلع بدون بيانات – الغش التجارى».

وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة المختصة لإتخاذ ما يلزم قانونا.

ويُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين عند التسوق الإلكترونى أن يكون من خلال المنصات الرسمية والمعروفة لدى الكافة، إذ يناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

والجهاز لن يدخر جهدا فى إتخاذ أى إجراءات قانونية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين ويتصدى بقوى للكيانات الوهمية المقلدة لأسماء الشركات وذلك لخطورتها على الإقتصاد المصرى.