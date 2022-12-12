«حماية المستهلك»: ضبط كميات من الأرز تباع بأسعار مرتفعة فى القاهرة والجيزة

شن جهاز حماية المستهلك، عدة حملات مختلفة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة تداول الأرز الأبيض والشعير، وبيعهما بالأسعار المعلن عنها طبقا لقرار وزير التموين والحكومة.

قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأرز السائب معروض للجمهور بسعر أعلى من السعر الذي حدده قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر أنه تم التعامل على بيع الأرز للمواطنين بسعر 12 جنيه للكيلو طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمعرفة التجار أصحاب الأرز وبموافقتهم للجمهور حتى نفاذ الكمية، لافتة إلى أن الهدف من بيع الأرز بسعر 12 جنيه للكيلو لعدم مصادرته.

وأشارت إلى أنه تم بيع الكميات الموجودة بحوزة التجار بمعرفتهم على سعر 12 جنيه للكيلو الواحد دون إجبار التجار على بيع الأرز من أي جهة، وبحضور رجال الضبطية القضائية التابعين لجهاز حماية المستهلك وتم البيع بمعرفة التجار وبموافقتهم.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد في تصريحات سابقة، أن السلاسل التجارية ملتزمة بالأسعار المعلن عنها للسلع، لافتا إلى أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف قضية وضبطيات تخص سلعة الأرز من أول سبتمبر وحتى الآن فقط.

وأضاف أن أشباه التجار هم المسؤولون عن أي أزمة أو زيادات في أسعار السلع، لافتا إلى أن المضاربات ومحاولات تخزين السلع تؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أنه بفضل الجهود الحكومية التي أجريت مؤخرا فهناك 540 ألف نقطة بيع سلع غذائية في مصر، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي زيادات في أسعار السلع عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588.