«حماية المستهلك» : ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية بالبحيرة

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في البحيرة، حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة والصيدليات العامة بنطاق مركز كفرالدوار، لمواجهة كل ما يؤرق المواطن وفقًا لإيمان الدولة بأحقيته فى الحصول على الغذاء والدواء بأعلى جودة وسعيا للانضباط فى سوق الدواء.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية من الأدوية منتهية الصلاحية والمهربة والمستلزمات المنتهية الصلاحية وتقدر قيمة المضبوطات بـ30 ألف جنيه، كما تم ضبط 5 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويهيب مكتب حماية المستهلك بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات حفاظا على حقوقهم وصحتهم.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.