«حماية المستهلك»: ضبط عدد من المحلات تبيع الأرز السائب بـ18 جنيها للكيلو

يتابع جهاز حماية المستهلك بمحافظات الجمهورية، مدى التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بأسعار الأرز الأبيض التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، من خلال الحملات على المحال، بحسب تصريحات مصادر مسؤولة في الجهاز لـ«المال».

قالت المصادر، إنه خلال الحملات التي شنتها أفرع الجهاز في المحافظات تم ضبط عدد من المحلات تقوم ببيع الأرز السائب بمبلغ 18 جنيه للكيلو جرام بمخالفة للقرار رقم 66 لسنة 2022.

أضافت المصادر لـ«المال»، أنه تم التحفظ على كميات الأرز المضبوطة، بالإضافة إلى تحرير محاضر سلوك خادع والتي تصل غرامتها إلى 2 مليون جنيه، لافتة إلى أن الجهاز قام بالتنسيق مع الجهات المعنية للمرور معه خلال الحملات.

وأشارت إلى أن الجهاز يتابع جميع السلع الغذائية وأسعارها، من خلال الحملات المفاجئة التي يشنها في أوقات مختلفة، وفي ساعات مبكرة من اليوم، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدراية والتموين وسلامة الغذاء، والصحة والتموين.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد في تصريحات سابقة، أن السلاسل التجارية ملتزمة بالأسعار المعلن عنها للسلع، لافتا إلى أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف قضية وضبطيات تخص سلعة الأرز من أول سبتمبر وحتى الآن فقط.

وأضاف أن أشباه التجار هم المسؤولون عن أي أزمة أو زيادات في أسعار السلع، لافتا إلى أن المضاربات ومحاولات تخزين السلع تؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أنه بفضل الجهود الحكومية التي أجريت مؤخرا فهناك 540 ألف نقطة بيع سلع غذائية في مصر، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي زيادات في أسعار السلع عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588.