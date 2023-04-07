«حماية المستهلك»: ضبط سجائر وسلع غذائية فاسدة في حملات مفاجأة على الأسواق

أجرى جهاز حماية المستهلك حملات تفتيشية على المحال التجارية بالأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين لمتابعة إعلان الأسعار وجودة المعروض للمواطنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين والمهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز.

قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية بالسيارات الخاصة بهم انتشروا داخل الأسواق للتفيش على المحال المخصصة لبيع اللحوم والسوبر ماركت المعروفة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بمراقبة السلع للتأكد من جودة المعروض وعدم انتهاء تواريخ الصلاحية الخاصة بالمنتجات.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 50 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة وفاسدة تباع للمواطنين على أنها صالحة، بالإضافة إلى ضبط 400 علبة سجائر مابين مهربة وغير مسددة للرسوم الجمركية والبيع بأزيد من السعر المعلن والمقرر من الشركات المصنعة.

أشارت إلى أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 30 عبوة مشروب طاقة منتهي الصلاحية ولا يصلح للاستخدام الآدامي، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.