حماية المستهلك: ضبط بؤر كبيرة في المحافظات لغش الكحول الإيثيلي (صور)

قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك ، إنه تم شن حملات رقابية موسعة استهدفت المصانع غير المرخصة ومحلات مستحضرات التجميل من خلال رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والإدارة المركزية للتفتيش الصيدلى بالمحافظات القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، وجنوب سيناء.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ، أنه بمحافظة القاهرة تم عمل محاولة شراء عبر فيسبوك لمنتج تم الإعلان عنه أنه يستخدم كمطهر لليد “استعمال شخصى واستعمال جراحى”.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير منه وتبين أنه مجهول المصدر وغير مدون به تاريخ صلاحية ومعد للبيع الفورى وتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بالإحالة للنيابة العامة.

وبمحافظة الإسكندرية تم ضبط فيلا يملكها صاحب شركة استيراد وتجارة كيماويات مقيم بمنطقة العجمى، ويتم بها تخزين كميات كبيرة من الكحول الإيثيلى بعد إعادة تعبئته فى جراكن استعداداً لبيعها بالسوق السوداء.

وأسفرت المداهمة عن ضبط : عدد كبير من البراميل تحتوى على الكحول الإيثيلي، وعدد كبير من الجراكن لإعادة تعبئتها.

وبمحافظتى سوهاج وكفر الشيخ وجنوب سيناء وبنى سويف والفيوم أسفرت الحملات عن ضبط مصنع به عدد كبير من زجاجات مطهر مختلفة السعة، وعدد كبير من عبوات مستحضرات التجميل المختلفه منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط شركة مستلزمات طبية بدون ترخيص بها عدد كبير من عبوات جيل مطهر وعدد كبير من الكمامات الطبيه مجهولة المصدر.

وتم ضبط مصنع كحوليات وعطور يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على كمية كبيرة من كحول ومعطر خام، وكميات كبيرة من عبوات وبخاخات من منتجات المصنع النهائية من الكحول والمعطرات وجيل مطهر مختلفة الأنواع والأحجام، وكميات كبيرة من عبوات فارغه معدة للتعبئة.

كما تم ضبط عدد من ماكينات الخياطة المخصصة لتصنيع كمامات طبية مجهولة المصدر، وعدد كبير من زجاجات وبخاخ الكحول، وعدد كبير من الجوانتيات الطبية.

وفي السياق ذاته، تم ضبط عدد كبير من الكمامات الطبية داخل أحد محلات المستلزمات الطبية تم حبسها عن التداول، فضلا عن سيارة توزيع مستلزمات طبية بها عدد كبير من الكمامات الطبية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط كميات كبيرة من 67 نوع دواء داخل أحد محال مستلزمات طبية بالمخالفة لقانون تنظيم مهنة الصيدلة ومعظمها أدوية منتهية الصلاحية وأدوية تأمين صحي وأدوية جدول أول مخدرات ومؤثر على الحالة النفسية .

من جانبه، أوضح لواء دكتور راضي عبد المعطى، رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار اليها وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأكد أن الجهاز لن يهدأ حتى يحقق رسالته التى يعمل من أجلها وهى إعادة الانضباط إلى الأسواق، مشيرا إلى أن سيارات الضبطية القضائية تجوب كافة المحافظات ليلاً ونهاراً.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين بالإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، مؤكداً على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

وعلى جانب آخر، وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية، وعدم حجب السلع والامتناع عن أية ممارسات سلبية تضر المستهلك، مؤكدا أن القانون سيطبق على كافه المخالفين.

وفى السياق ذاته، وجه رئيس الجهاز رسالة للمواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع والالتزام بالاستهلاك العادل.

وأوضح رئيس الجهاز، أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب (خدمة المواطن رقيب) 01281661880، ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.