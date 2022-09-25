«حماية المستهلك»: شن حملات مكبرة على مصانع الحلوى للتأكد من جودتها

أكد مصدر مسؤول داخل جهاز حماية المستهلك، أن كافة أفرع الجهاز بالمحافظات تشن حملات بصفة يومية وعلى مدار الساعة لمراقبة تصنيع وبيع حلوى المولد النبوي، وذلك للتأكد من جودتها ومطابقتها صحيا.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الحملات تتم من خلال التعاون بين وزارتي التموين والصحة، وذلك للكشف والتأكد من الحلوى المباعة للمستهلكين، مضيفًا أنه تم التنسيق بين كافة الجهات الرقابية للتواجد مع العاملين في الجهاز خلال الحملات على المصانع والتجار.

وأشار المصدر إلى أن الحملات استهدفت العديد من المصانع للتأكد من المواصفات الصحية خلال عملية التصنيع، وذلك للحفاظ على المنتجات المصنعة والتي تباع للمواطنين، لافته إلى أنه في حالة تواجد أي مخالفات يتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لعرضهم على الجهات المختصة بالتحقيق.

وأوضح المصدر أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق، والتأكد من جودة منتجات الحلوى المقدمة للمواطنين، لعدم وجود أي منتجات غير مطابقة للمواصفات.

جدير بالذكر أن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في كفر الشيخ، شن حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، إذ تمكنت من ضبط 60 كرتونة بإجمالى 6825 قطعة حلوى بوزن نصف طن تقريبا، بمصنع لإنتاج حلوى المولد غير مدون عليها بيانات بشأن الصلاحية والمكونات.

وتمكنت الحملة من ضبط 600 كم عسل جلوكوز من الخامات المستخدمة في التصنيع لعدم وجود فواتير تدل على مصدر السلعة بمصنع لإنتاج حلوى المولد.

وتم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار للسلع المعروضة للبيع لمحل بقالة، والتحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر ضد المخالفين، وجار إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

ويهيب جهاز حماية المستهلك بالسادة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات حفاظا على حقوقهم وصحتهم وسلامتهم.

يشار إلى أن تكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية والأسواق، يأتي حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسعار بالأسواق وتوافر السلع.