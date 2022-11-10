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«حماية المستهلك»: شن حملات تفتيشية على مخازن المدن الجامعية في الوادي الجديد

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تم أخذ عينات لإرسالها للمعمل الإقليمي

«حماية المستهلك»: شن حملات تفتيشية على مخازن المدن الجامعية في الوادي الجديد
محمد فتحي

محمد فتحي

5:01 م, الخميس, 10 نوفمبر 22

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية مفاجئة للتأكد من صلاحية وجودة الأغذية الموردة لمخازن المدن الجامعية لجامعة الوادي الجديد.

وخلال الحملة التي شنها الجهاز بالتعاون مع مراقبة الأغذية، قامت اللجنة بفحص المواد الغذائية المتواجدة بالمخازن ووجدت جميعها من الناحية الظاهرية سليمة ولا يوجد بها أي علامات فساد أو تلف.

وتم أخذ عينات من معظم المواد الغذائية المتواجدة بالمخازن وإرسالها للمعمل الإقليمي لتحليلها لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، كما تم التأكد من استيفاء المكان للاشتراطات الصحية وجميع العاملين يحملون شهادات صحيه سارية.

محمد فتحي

محمد فتحي

5:01 م, الخميس, 10 نوفمبر 22