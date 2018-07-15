حماية المستهلك: سنعلن أسماء الشركات الملتزمة والمخالفة للرأى العام

أحمد اللاهونىأكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيتم حصر الشركات الأكثر التزاما مع المواطنين وتقوم بتقديم منتجان جيدة للمستهلك حيث سيتم منحها شهادات من تسمى " صديق المستهلك ، كما سيتم أيضا حصر الشركات غير الملتزمة فى تقديم منتجات جيدة وتقوم بغش المستهلك لإع

أحمد اللاهونى

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيتم حصر الشركات الأكثر التزاما مع المواطنين وتقوم بتقديم منتجان جيدة للمستهلك حيث سيتم منحها شهادات من تسمى ” صديق المستهلك ، كما سيتم أيضا حصر الشركات غير الملتزمة فى تقديم منتجات جيدة وتقوم بغش المستهلك لإعلان ذلك امام الراى العام.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد اليوم حول “دور منظمات العمل الأهلى فى حماية المستهلك”، وذلك بحضور كل من اللواء الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور حسن راتب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والإدارية والدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار كمان تم توقيع بروتوكول بين كلا من جهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم إبلاغ الشركات بما سيقوم به الجهاز من خلال حصر الملتزمين وغير الملتزمين منهم حتى يكون لدى الجميع معرفة كاملة بما سيفعله الجهاز خلال الفترة المقبلة وإعلان ذلك للجميع بهدف توعية المواطنين وحتى يكون لدى المواطن المعرفة الكاملة بالشركات الملتزمة بتقديم منتجات جيدة وغيرها من الشركات الاخرى .

وأوضح عبد المعطى أن محاور عمل الجهاز حاليا تتضمن 3 محاور، هى التوعية والرقابة والحماية، وأنه تم التنسيق مع شركات المحمول لبث رسائل للمواطنين المستخدمين للتليفونات المحمول، ، بهدف رفع توعيتهم بحقوقهم وبكيفية التواصل مع الجهاز، بالإضافة إلى التنسيق مع الجامعات والمدارس والمساجد والكنائس ومراكز الشباب والمؤسسات لرفع الوعى المجتمعى بمنظومة حماية المستهلك، بالتوزارى مع تكثيف الرقابة وتفعيل دورها فى الأسواق للتأكد من توفير منتجات جيدة، وكذلك العمل على رفع الوعى لدى المواطن بحقوقه، كما أنه تم التنسيق مع وزارة الأوقاف بشان توحيد خطبة الجمعة بمنظومة حماية المستهلك .



